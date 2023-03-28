Trabzon’daki kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Trabzon’un Yomra ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada ölen şahısların kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu geçişinde Rize-Trabzon istikametinde gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 SL 480 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu karşı şeride geçerek karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Özgür Aydın ile Mücahit Sarı olay yerinde kaybederken, E.K. ile O.Ç. ise ağır yaralandı. Yaralılar, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.