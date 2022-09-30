Trabzon’daki kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Trabzon’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, memleketleri Hatay’da toprağa verildi.

Trabzon’un Arsin ilçesi girişi Karadeniz Sahil Yolu’nda Mehmet Güngörmüş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan baba Mehmet Güngörmüş, anne Emine Güngörmüş ve çocukları İnayet Ömer (6) ile Yavuz Selim Güngörmüş (3) olay yerinde hayatını kaybetti. Havayolu ile Trabzon’dan Hatay’a getirilen cenazeler, merkez ilçe Antakya’ya bağlı Avsuyu Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Mehmet ve Emine Güngörmüş çiftinin kazadan bir gün önce 28 Eylül tarihinde evlilik yıldönümleri olduğu öğrenildi.