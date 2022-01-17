Trabzon’da yangın: 1 ölü

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde bu akşam çıkan yangında 75 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Pınarbaşı mahallesi Emirgan mevkiinde bulunan 3 katlı bir evin 2. Katında bugün akşam saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangına bölgenin karlı olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri güçlükle ulaşırken, yangında evde bulunan 75 yaşındaki Bayrak Kumaş yanarak hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, şahsın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.