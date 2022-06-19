Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Maçka’dan Trabzon istikametine gitmekte olan Hüseyin Kenan (21) yönetimindeki motosiklete aynı yönde gitmekte olan U.B yönetimindeki 61 DU 127 plakalı Hyundai marka otomobil Çağlayan mahallesi mevkiinde arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü U.B. olay yerinden kaza sonrası hızla uzaklaştı. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.