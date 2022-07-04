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Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Asayiş 04.07.2022, 10:12
Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sularında Karadeniz Sahil Yolu Fener Mahallesi mevkiinde Emre Kocaman yönetimindeki 61 TH 833 plakalı otomobil Yoroz Feneri bulunan bölgede virajı alamayarak kontrolden çıktı. Takla atan araçta bulunan Buğra Çakmak (23) hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Emre Kocaman ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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