Trabzon’da seçim zaferi sonrası atılan silahlardan çıkan yorgun mermiler 4 kişinin yaralanmasına neden oldu

Trabzon’da dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası yapılan silahlı kutlamalarda yorgun mermiler 1’i çocuk 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası tüm Türkiye’de kutlamalar yapıldı. Kutlamalar Trabzon il merkezi ve ilçelerinde de yapılırken, kırsal alanda kutlamaları abartan ve silahına sarılan şahıslar biri çocuk 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Kutlamalar sırasında atılan silahlardan çıkan yorgun mermiler Of ilçesinde biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişinin, Hayrat ilçesinde de 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı şahısların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.