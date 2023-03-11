Trabzon’da ormanlık alanda örtü yangını çıktı

Trabzon’un Yomra ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Yangını söndürmek için Yomra ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesindeki Kıratlı mahallesindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Yomra Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Söndürme çalışmalarında fırtına nedeniyle güçlük yaşanırken, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da yangının çıktığı Kıratlı mahallesine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Öte yandan, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünce yapılan fırtına uyarısında, “Doğu Karadeniz’de Cumartesi ve Pazar günleri güney (Lodos) yönlerden fırtına (50- 70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.