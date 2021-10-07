Trabzon’da öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı: 11 öğrenci yaralı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde öğrenci servisinin kamyonet ile çarpışması sonucu 11 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Tan İlköğretim Okulu’na servis çeken Mehmet K. yönetimindeki 61 S 3834 plakalı öğrenci servisi, Büyükliman Mahallesi ile Tarlacık Mahallesi kavşağında karşı yönden gelen Serkan Ç. yönetimindeki 61 K 6751 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada servisteki 11 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 6 öğrenci tedbir amaçlı ambulansla Haçkalıbaba Devlet Hastanesine sevk edilirken, 5 öğrenci ise Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.