Trabzon’da köprüden atlayarak intihar eden genç kızın kimliği belirlendi

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden aşağıya atlayarak intihar eden genç kızın kimliği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Atapark mevkiinde dün akşam saat 20.45 sıralarında genç bir kız Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nde yürürken birden kendisini yaklaşık 50 metreden boşluğa bırakarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kızın 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. olduğu belirlenirken, neden intihar ettiği araştırılıyor.