banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
En çok eleman arayan sektörler hangileri?
En çok eleman arayan sektörler hangileri?
Afgan gazeteci Türk kadınlarından özür diledi
Afgan gazeteci Türk kadınlarından özür diledi
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Trabzon’da kamyonet devrildi: 3 yaralı

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Asayiş 09.08.2021, 01:58
Trabzon’da kamyonet devrildi: 3 yaralı

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Holo grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necdet Ayyıldız yönetimindeki 61 FK 812 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.Yan dönen kamyonetin sürücüsü ve Atilla Ayyıldız ile Muhammed Taha Ayyıldız (10) araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Dernekpazarı ve Çaykara İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından yapılan çalışma ile kamyonette sıkışan 3 kişi kurtarıldı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu