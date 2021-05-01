Trabzon’da izinsiz 1 Mayıs eylemine polis müdahale etti: 9 gözaltı

Trabzon’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde izinsiz eylem yapan 9 kişilik gruba polis ekipleri müdahale etti.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bağlı 2 Nolu Beşirli Mahallesi’nde 9 kişilik grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü izinsiz bir şekilde kutlamak istedi. Prof. İhsan Koz İlkokulu önünde toplanarak gösteri yapmak isteyen KTÜ Öğrenci Kolektifi ve Halkevleri üyelerine polis ekipleri müdahale etti. İzinsiz gösteri yapan 9 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, göstericilerden B.D. isimli şahıs arbede esnasında yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile getirildiği hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan şahıslar Trabzon Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.