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Trabzon’da heyelan anı kameraya böyle yansıdı
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşanan heyelan kameraya saniye saniye yansıdı.
Asayiş 06.05.2022, 12:12
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşanan heyelan kameraya saniye saniye yansıdı.
Trabzon’da son günlerde meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları tehlike oluşturmaya devam ediyor. Akçaabat-Düzköy karayolunun 8. kilometresinde bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprakların meydana getirdiği heyelan kameraya yansıdı. Görüntülerde, heyelanın kaya ve toprak parçaları ile başladığı ve sonrasında kaya kütlesinin koparak yuvarlanması ile toz bulutunun oluştuğu görülüyor. Korku dolu anlara neden olan heyelanın ardından bölgede çalışma yapılacağı belirtildi.