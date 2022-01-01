Trabzon’da fuhuşla mücadele

Trabzon’da polis ekipleri tarafından son bir yılda düzenlenen fuhuş operasyonlarında 157 kadın hakkında işlem yapılırken, 109 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş ve kadın pazarlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Denetim ve operasyonları sıklaştıran polis ekipleri tarafından son 1 yılda 62 fuhuş operasyonu yapıldı. 2020 yılında 74 kadın hakkında işlem yapılırken, bu sayı 2021 yılında yüzde 112 oranındaki artışla 157’ye yükseldi. Yakalanan kadınlardan 109’u yabancı uyruklu olduğu için sınır dışı edilirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen 29 konaklama tesisi kapatıldı.

Trabzon’un uzun yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu kadınların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki otellerin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılmasıyla rahat bir nefes alınırken, bu kez fuhuş kent genelindeki günübirlik kiralık ev ve apartlarda yapılmaya başlandı. Polis ekipleri özellikle günübirlik ve kısa süreliğine kiralanan evlerde fuhuşla ilgili gelen yoğun ihbarlar üzerine bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdı. 2020 yılında 5 ikamet fuhuş nedeniyle kapatılırken, bu sayı 2021 yılında yüzde 360 artarak 23’e yükseldi. Fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız eden 269 kişi hakkında ise idari yaptırım uygulandı.