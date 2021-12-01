Trabzon’da fırtınanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtınanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Uçan çatılar nedeniyle il genelinde 12 araç zarar görürken, 2 ev ve 2 kurumun çatısı uçtu

Trabzon’da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına ağaçları devirdi, yerlerinden söktü, çatıları uçurdu. Fırtınada uçan çatı ve kiremitler nedeniyle park halindeki çok sayıda araç zarar gördü. Saatteki hızı 70-80 km’yi bulan fırtına dün akşam özellikle Ortahisar, Yomra ve Araklı ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda noktada etkili olurken, uçan çatılar nedeniyle 12 araçta maddi hasar meydana geldi.

Fırtınada birçok noktada elektrik kesintisi yaşanırken, Arsin ilçesinde fırtına bir evin bacasında yangın çıkmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etmesiyle evde maddi hasar meydana gelirken, fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç koparak yola ve kaldırımlara savruldu. Akçaabat Fen Lisesi çatısı fırtına nedeniyle zarar görürken, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı binasının çatısının bir kısmı ise uçarak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Ortahisar ilçesindeki Kalkınma mahallesinde 2 katlı bir evin çatısının uçmasıyla 2 araçta, Bostancı Mahallesi’nde de uçan çatının elektrik tellerine ve bir araca zarar verdiği tespit edildi.

Fırtınanın şiddetini en çok gösterdiği yerlerden biri olan Araklı ilçesinde ise Taşönü mahallesindeki elektrik direğinin devrilmesi sonucu yol ulaşıma bir süre kapatıldı. Fırtına nedeniyle Yolgören mahallesindeki bir evin çatısı uçarken, Trabzon’daki meydana gelen fırtınada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. AFAD Trabzon ekipleri tarafından fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor.