Trabzon’da FETÖ/PDY operasyonu

Trabzon’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün "Güncel" yapılanmasına yönelik yapılan 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 2 kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün "Güncel" yapılanmasına yönelik daha önceki operasyonda gözaltına alınan şahısların beyanları ve operasyonda el konulan dijital materyallerin incelenmesi neticesinde 6 şüpheli şahsa yönelik 2.dalga operasyon yapıldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan ve İllegal yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen T.K İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında, Ü.P, F.Y, E.D, B.A, F.Y, yapılan operasyon neticesinde yakalanarak ikamet ve üst aramalarında toplamda; 67 bin 400 Amerikan Doları, 720 Euro, 8 bin 800 Türk Lirası ile 14 adet cep telefonu, 3 adet Laptop, 3 adet Tablet, 9 adet Flaş Bellek, 6 adet Sim ve SD kartı, 5 adet doküman’ a el konuldu.

Şüpheliler, Trabzon TEM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 4 kişi Adli Kontrol Ve Yurdışı Yasağıyla serbest, 2 kişi ise tutuklandı.