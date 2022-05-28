banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi

Trabzon’da çatı yangını korkuttu

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Fatih mahallesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Asayiş 28.05.2022, 20:21
Trabzon’da çatı yangını korkuttu

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Fatih mahallesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih mahallesi Tanjant yolu üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında bugün akşam 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası çatı katı ve çatı bir anda alevlere teslim olurken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürürken, yangında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
açık