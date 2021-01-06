Trabzon’da 2021 yılında da uyuşturucu ile mücadele “çatır çutur devam” ediyor

Trabzon’da uyuşturucu ile mücadele 2021 yılının ilk günlerinde de sürüyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timleri, Doğu illerinden Trabzon’a yüksek miktarda uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 aracı Trabzon il sınırları içinde durdurarak narkotik köpeği eşlinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam bin 960 adet Extasy ve 14 adet Captagon hap, 2 parça halinde toplam ağırlığı 978 gram gelen Skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili T.K. ve E.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken, 2021 yılında da uyuşturucuya yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Narkotik ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ile mücadele için kullandığı “çatur çutur devam” sözüne ele geçirdikleri uyuşturucu haplarla "Çatur çutur devam 2021" yazarak atıfta bulundu.