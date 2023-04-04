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Tosya’da şiddetli rüzgar çadırları yerinden söktü

TOSYA’DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇADIRLARI YERİNDEN SÖKTÜ

Asayiş 04.04.2023, 21:08
Tosya’da şiddetli rüzgar çadırları yerinden söktü

Kastamonu’nu Tosya ilçesinde iftar saatinde etkili olan şiddetli rüzgar, çadır stantlarını yerinden söküp caddenin içine savurdu.

Meteoroloji’nin Tosya ilçesi için yaptığı sarı kodlu uyarı sonrası beklenen fırtına akşam iftar saatinde başladı. Şiddetli rüzgar yüzünden birçok tabela ve duba düşerken, ilçe merkezinde ramazan nedeni ile kurulan ve yöresel tatlıların satıldığı çadır stantları yerlerinden sökülerek caddelere ve yollara savruldu.

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, olumsuz hava şartlarının gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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