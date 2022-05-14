Tosya’da esrarengiz patlama sesi paniğe neden oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe 2 defa duyulan esrarengiz patlama sesi, korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Tosya’da saat 20.30 sıralarında duyulan patlama sesi korkuya sebep oldu. Vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarak ne olduğunu anlamaya çalışırken, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı patlamanın nedenini öğrenebilmek için harekete geçti. Emniyet ve jandarma ekipleri bölgedeki sanayi ve benzinlik noktalarındaki yöneticileri ile irtibata geçerek, iş yerlerinde patlatma olup olmadığını araştırdı. Ancak yapılan araştırmalarda patlamanın sırrı öğrenilemedi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Patlamanın kaynağı tüm birimlerimiz tarafından araştırılıyor. Bizlere şu ana kadar bize gelen hiçbir ihbar yok" dedi.

Tosya’da Kargı’da ve Ilgaz ilçelerinde de patlama sesi duyuldu. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili hastanelere herhangi bir yaralının gelmediğini ifade ettiler. Bunun üzerine Zonguldak ve ilçesi Çaycuma ile irtibata geçilerek, patlama konusundaki araştırma genişletildi. Yetkililer araştırma yaparken, vatandaşlar ise olaya ilginç yorumlarda bulundu. Bazı vatandaşlar, "Tosya’da fay kırılması oldu, Benzinlik patladı, uçak düşmüş” derken, bazıları da "Ev yerinden oynadı, mutlaka zelzele oldu" yorumunu yaptı.

Tosya ve çevre ilçelerde paniğe neden olan esrarengiz patlamanın nedeni araştırılıyor.