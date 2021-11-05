Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın adliyede

Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay’da yakalanarak tutuklanmıştı. Geçtiğimiz Salı günü Türkiye’ye iade edilen Aydın’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermeyen Fatih Aydın, sağlık kontrolünün ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’n getirildi.

Aydın’ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda ifade vermesi bekleniyor.

Ne Olmuştu

Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın Brezilya’da teslim olduktan sonra 7 Temmuz 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çiftlik Bank’a ilişkin 3 ayrı davada, Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın 4 bin 449 kişiyi mağdur ettiği gerekçesiyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlardan toplamda 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.