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‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, yargılandığı dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Aydın’ın tutuklanmasına karar verdi.
‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, yargılandığı dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Aydın’ın tutuklanmasına karar verdi.
Asayiş 11.11.2021, 11:53
‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, yargılandığı dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Aydın’ın tutuklanmasına karar verdi.