banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Squid Game kripto parası uçtu gitti! Büyük vurgun!
Squid Game kripto parası uçtu gitti! Büyük vurgun!
Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkartıldı
Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkartıldı

Tosuncuk, ‘İzinsiz Bank’ davasında savunma yaptı

‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ın, binlerce kişiyi dolandırdıkları Çiftlik Bank sistemindeki ‘Bank’ adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Mehmet Aydın savunmasında, Türkiye’de bank ibaresini kullanan 500’ün üzerinde şirket olduğunu söyleyerek, “Kullandığım ibare ‘banka’ değil ‘bank’tır. Bu durumda diğer şirketler hakkında da dava açılması gerekmektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Çiftlik Bank’ın logosunda inek figürü vardır. Buna bakıp da insanın banka çıkarımı yapması olağan değildir” dedi.

Asayiş 02.11.2021, 11:43
Tosuncuk, ‘İzinsiz Bank’ davasında savunma yaptı

‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ın, binlerce kişiyi dolandırdıkları Çiftlik Bank sistemindeki ‘Bank’ adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Mehmet Aydın savunmasında, Türkiye’de bank ibaresini kullanan 500’ün üzerinde şirket olduğunu söyleyerek, “Kullandığım ibare ‘banka’ değil ‘bank’tır. Bu durumda diğer şirketler hakkında da dava açılması gerekmektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Çiftlik Bank’ın logosunda inek figürü vardır. Buna bakıp da insanın banka çıkarımı yapması olağan değildir” dedi.

‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ile Uruguay’da tutuklu bulunan ve Türkiye’de iade edilmesi beklenen ağabeyi Fatih Aydın’ın, binlerce kişiyi dolandırdıkları Çiftlik Bank sistemindeki ‘Bank’ adını kurumlardan izin almadan yetkili oldukları şirketlerin tanıtımlarında ve reklamlarında kullandıkları gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Aydın cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanırken, sanık avukatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme hakimi, Mehmet Aydın’a Fame Game Ticaret Sanayi A.Ş., Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti. ve Fame Game Softwar Ltd. Şti isimli şirketlerin kime ait olduğunu sordu. Aydın, Fame Game Softwar Ltd. Şti. isimli şirket ağabeyim Fatih Aydın ile bana aittir, diğer 2 şirket bana aittir. Ağabeyim hiçbir şirketin faaliyetine katılmamıştır. İlk zamanlar ağabeyim bana yardımcı olmuştur” dedi.

“Çiftlik Bank bir banka değildir’ şeklinde bir açıklama ekledim”

Duruşmada savunma yapan Aydın, “Ben çiftlik ürünleri üretmek istiyordum. Bal, süt, tereyağı gibi ürünler bir arada üretileceği için ‘çiftlik bank’ ismini düşündüm. Patent Enstitüsüne başvurdum ve çiftlik bank ismi için onay aldım. İlk önce oyun sitesi açmıştım. Burada çiftlik hayvanları falan vardı. Ben bu oyun sitesinde çiftlik bank adını kullandım. Banka olabileceğine yönelik yanlış anlaşılmalar olmasın diye, kullanıcı sözleşmesine ‘Çiftlik Bank bir banka değildir’ şeklinde bir açıklama ekledim. Ayrıca çiftlik bank ismini tek başıma hiç kullanmadım. Örneğin, Çiftlik Bank yazdığımda yanına şarküteri ibaresi ekledim. 130 tane şarküteri açtım, kahvaltı salonu açtırdım. İsim hakkı kullandırdım ama bunlarda çiftlik bank ibaresini tek başına kullanmadım. Çiftlik Bank adıyla açtığım oyun sitesinde ödünç alma, para alma, faiz verme gibi işlemlerde bulunmadım. Hizmet bedeli olarak fatura kesiyorduk. Parayı önce benim siteme yatırıyorlardı. Karşılığında da oyun altını alıyorlardı” diye konuştu.

“Logodaki inek figüründen banka çıkarımı yapılamaz”

Aydın savunmasının devamında, “Ben reklamlarda yanlış anlaşılacak izlenim bırakmadım. Yaptığım televizyon reklamlarında süt, bal ve tereyağı gibi ürünler ön plana çıkarıldı. Televizyonlarda oyun reklamı da yaptırmadım. Sadece çiftlik ürünlerinin reklamını yaptırdım. Türkiye’nin 8 farklı bölgesinde tesis açıldı. Açılan bu tesislerde de ‘Çiftlik Bank’ ismini tek başına kullanmadım. Örneğin ‘Çiftlik Bank süt ürünleri’ şeklindeki isimler kullandım. Çiftlik Bank’ın logosunda inek figürü vardır. Buna bakıp da insanın banka çıkarımı yapması olağan değildir” dedi.

Türkiye’de bank ibaresini kullanan 500’ün üzerinde şirket olduğunu kaydeden Aydın, “Kullandığım ibare banka değil banktır. Bu durumda diğer şirketle hakkında da dava açılması gerekmektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum” diyerek beraatini istedi. Bunun üzerine söz alan müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu avukatı, “Bank kelimesinin kullanılması 5411 sayılı yasa kapsamında suçun oluşması için yeterlidir, suçun maddi unsurları oluşmuştur. Şikayetimiz devam ediyor” dedi. Mahkeme hakiminin Aydın’a, ‘Bir dahaki duruşmaya katılmak istiyor musun?’ sorusuna Aydın, ‘Evet’ şeklinde cevap verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Çiftlik Bank’a dair televizyon reklamlarının içeriklerinin temini için ilgili televizyon kurumlarına müzekkere yazılmasına karar verdi. Sanık Fatih Aydın hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın Fame Game Ticaret Sanayi A.Ş., Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti. ve Fame Game Softwar Ltd. Şti isimli şirketlerin yetkilileri oldukları anlatılıyor. Sanıkların yetkilisi oldukları şirketlerle ilgili Çiftlik Bank organizasyonu adı altında web sitesi ortamında yaptıkları paylaşımlarda, bu organizasyon tarafından satın alınıp işletildiği belirtilen tesislerde, bu organizasyonun ticari markasını taşıyan ürünlerin üzerinde bir kısım ulusal olan televizyonlarda gösterilen reklamlarda, ‘Bank’ ifadesini kullandıkları belirtiliyor.

BDKK raporunda da açıklandığı şekilde sanıkların, ‘Bank’ ifadesini kullanmak için 5411 sayılı yasa gereğince ilgili kurumlardan herhangi bir izin almadıklarının tespit edildiğinin kaydedildiği iddianamede, sanıkların herhangi bir şekilde izin almadan ‘Bank’ kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarında kullandıkları vurgulanıyor. İddianamede, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6