Tosuncuk Brezilya'da ortaya çıktı

Cudi Cumhur Yurdakul, bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede 130 bin insanın para koyup en az 322 milyon TL'nin buhar edildiği Çiftlik Bank sisteminin yazılımcısı. Kaçmadığı ve kendisi 400 bin TL kaybettiği halde 14 ay cezaevinde tutulan ve halen yargılanan Yurdakul, Sözcü’den İsmali Saymaz’a konuştu. Cudi Cumhur Yurdakul Yurdakul, ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın şu an Brezilya'da olduğunu kaydediyor. Tosuncuk'un yerli ve milli araba projesine girişmeyi tasarladığını belirten Yurdakul, ‘Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün imajından ötürü bundan vazgeçtiğini vurguluyor. Tosuncuk ile altı ay Arjantin, Brezilya ve Uruguay'da yaşayan Yurdakul, Aydın'ı tarif ediyor: Kokain, kadın ve kumar tutkunu. Eşi sigara içebilsin diye Arjantin'den Türkiye'ye jet kiralayacak denli lüks düşkünü.

Çiftlik Bank nasıl bir modeldi? Kim geliştirdi?

Sistemi Aydın'ın arkadaşı Eray Aker geliştirdi. Rusya'dan kopyalanan Çılgın Tavuklar adlı bir oyundan uyarlanmış. Piyasada başka örnekleri vardı. Bu yapının ayakta kalabileceğini düşünmemiştim. Aydın, bir yerde tökezleyecekti. Ben para yatırmadım. Sistemin çökeceğini tahmin ettiniz mi? Şirket sürekli borçlanıyordu. Absürt ve ütopikti.

Onca tesis ve fabrika hayata geçmedi mi?

Tabi ki geçti. Hatta ‘Acaba başarabilirler mi?' diye düşünmedim değil. Gidişat olumlu bir vizyon gösteriyordu. Aydın'ın ‘Kaçacağım' gibi bir söylemi olmadı. ‘Bir yere gitmiyoruz' dedi. Çiftlik Bank batmadan üç ay kadar önce Türkiye'deydi.

Mehmet Aydın, nasıl biriydi?

Personeli insan olarak görmüyor. Fakat politik ve tutarlıdır. Liderdi. Politik görüşü nedir? Ak Partili'dir. Babasından mutassıptır. Ama rap müzik yapıyor, uyuşturucu kullanıyor.