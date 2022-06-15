Torununun cesedi kuyuda bulunan dede: "Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum”

Denizli’de 5 gündür haber alınamayan gençlerin yakılmış cesetlerinin 45 saat sonra su kuyusundan çıkartılmasının ardından ailelerin adli tıp morgunun önünde acılı bekleyişi devam ediyor. İsmail Yalçın’ın dedesi Şahin Arnas, "Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum, adalete güveniyoruz" dedi.

Denizli’de 9 Haziran akşamından itibaren kayıp olarak aranan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse’nin 5 gün sonra 30 metrelik kuyuda ölü bulunması sonrası acı haberi alan aileler, çocuklarının cansız bedenlerinin götürüldüğü Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na gitti. Burada beklemeye başlayan gençlerin aileleri zaman zaman sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan aileleri yakınları da yalnız bırakmazken, Hasan Akköse’nin annesi Aynur Akköse’nin “Oğlumun yüzünü gösterin, Hasan’ım yandım annem, yavrum” sözleri yürekleri burktu.

“Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum”

Acı dolu gözlerle bekleyen İsmail Yalçın’ın dedesi Şahin Arnas ise saatlerin nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyleyerek, “Acımız çok büyük, yapanları Allah kahretsin. Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum, adalete güveniyoruz. Perşembe günü akşam evden ayrılıyor. Babası arıyor ama ulaşamıyor. Ertesi gün babası şüpheleniyor. 2 gün geçiyor ve kaybolmadan önce İsmail eve bir gün gelip, bir gün gelmiyordu, arkadaşlarıyla geziyordu. Kendisine ulaşılamayınca babası suç duyurusunda bulundu. Gece saat 03.30’da kuyuda bulunmuş. Çalışmalar da bayağı uzun sürdü, kuyunun başındaydık devamlı. Ağlaya ağlaya o saatlerin nasıl geçtiğini bilmiyoruz” dedi.

Kuyudan cansız bedenleri çıkarılan gençlerin otopsinin ardından defnedilecekleri belirtildi.