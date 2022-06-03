Torununu öldüren dedeye 20 yıl hapis cezası

Eskişehir’de para istediği için torununu bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan dede, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ali G. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya aile yakınları ile taraf avukatları katıldı. Karardan önce son sözleri sorulan sanık Ali G., “Çok pişmanım” dedi.

İyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulandı

Torunu Alihan G.’ye karşı işlediği ‘altsoydan akrabaya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan sanık Ali G., haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme heyeti, olayda kullanılan bıçağın 6136 Sayılı Kanuna aykırı olması gerekçesiyle sanık Ali G. hakkında 5 ay hapis ve 400 TL adli para cezasına hükmetti.

Olayın geçmişi

Olay, Tepebaşı ilçesine Bağlı Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre, sokak üzerinde ikamet eden Ali Gölbaşı (57) ile torunu Alihan Gölbaşı (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine dede Gölbaşı torununu bıçakla yaraladı. Yaralanan Alihan Gölbaşı, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan dede Ali Gölbaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.