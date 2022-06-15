Torunu kuyudan ölü olarak çıkartılan acılı dede: "Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum”

Denizli’de kendilerinden 5 gündür haber alınamayan gençlerin yakılmış cesetlerinin, 45 saat sonra su kuyusundan çıkartılmasının ardından acılı ailelerin adli tıp morgunun önünde acı bekleyişi devam ediyor.

Denizli’de 9 Haziran akşamından itibaren kayıp olarak aranan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse’nin 5 gün sonra 30 metrelik kuyuda ölü bulunması sonrası acı haberi alan aileler ilçeden hareket ederek cansız bedenlerin otopsi için götürüldüğü Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu’nun önüne gitti. Burada beklemeye geçen aileler zaman zaman sinir krizi geçirerek duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan aileleri yalnız bırakmayarak yanlarına giden yakınları, acılarını paylaşırken, Hasan Akköse’nin annesi Aynur Akköse’nin ise “Oğlumun yüzünü gösterin, Hasan’ım yandım annem, yavrum” sözleri yürekleri burktu.

“Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum”

Acı dolu gözlerler bekleyen İsmail Yalçın’ın dedesi Şahin Arnas ise saatlerin nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyleyerek, “Acımız çok büyük, yapanları Allah kahretsin. Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum, adalete güveniyoruz. Perşembe günü akşam evden ayrılıyor. Babası arıyor ama ulaşamıyor. Ertesi gün babası şüpheleniyor. 2 gün geçiyor ve kaybolmadan önce İsmail eve bir gün gelip, bir gün gelmiyordu, arkadaşlarıyla geziyordu. Kendisine ulaşılamayınca babası suç duyurusunda bulundu. Gece saat 3.30’da kuyuda bulunmuş. Çalışmalarda baya uzun sürdü, kuyunun başındaydık devamlı, ağlaya ağlaya o saatlerin nasıl geçtiğini bilmiyoruz” dedi.

Öte yandan; kuyudan cansız bedenleri çıkarılan gençler, tamamlanan otopsinin ardından defin edilecekleri belirtildi.