Torunu evi yaktı, yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında torunu tarafından evinin yakıldığı iddia edilen 76 yaşındaki Pembe B. yanan evini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Evinin karşısındaki kaldırıma oturarak dakikalarca ağlayan kadını polis ve itfaiye ekipleri teselli etti.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi 1916 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki Pembe B.’nin evinden alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaşlı kadının evde olmaması ise facianın önüne geçerken, apartman sakinleri de yangına müdahale eden ekipleri korku dolu gözlerle takip etti. Bazı apartman sakinleri ise birbirlerine sarılarak ağladığı görüldü.

Torununun evi yaktığı iddia edilen kadın şok geçirdi

Yangın sırasında evde bulunmayan ve hiçbir şeyden habersiz olarak evine dönen yaşlı kadın karşısında itfaiye ekiplerini görünce şok geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Pembe B.’yi polis ve itfaiye ekipleri sakinleştirdi. Yaşlı kadının kendisi ile aynı adı taşıyan 33 yaşındaki Pembe B.’nin sürekli olarak bağırıp çağırarak evi yakmak için tehdit ettiğini iddia eden mahalle sakinleri yangına tepki gösterdi. Evi yanan yaşlı Pembe B. ise, "Torunumun devlet korumasında bir çocuğu var. Sürekli olarak bana çocuğu almak için baskı yapıyor. Ben de ilgili yerlere başvurdum geri dönüş yapacaklarını söylediler. Bugün sabah da aynı konudan evde tartıştık. Bana ’eğer çocuğumu oradan almazsan bu evi yakarım’ diye tehditler savurdu. Ben de biraz sakinleştikten sonra çarşıya çıktım ama döndüğümde evim bu haldeydi. Evi herhalde torunum yaktı" diye konuşarak çaresizce ekiplerin çalışmalarını izledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.