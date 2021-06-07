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Torpil dehşeti: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, sokakta oyun oynayan çocuğun üzerine atılan torpil patladı, 1 çocuk yaralandı.

Asayiş 07.06.2021, 21:16
Torpil dehşeti: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, sokakta oyun oynayan çocuğun üzerine atılan torpil patladı, 1 çocuk yaralandı.

Olay, Turgutalp mahallesi Funda sokakta meydana geldi. Berra Elmas E.(9), sokakta arkadaşlarıyla oynamaya başladı. O sırada çocuklardan biri fitilini yaktığı torpili Berra’nın üzerine attı. Atılan torpil kaçmaya çalışan Berra’nın yanında patladı. Patlaması sonucu minik kız, sağ bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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