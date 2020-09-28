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Tornavidadan uyuşturucu çıktı
OSMANİYE'NİN BAHÇE İLÇESİNDE BİR KİŞİNİN ÜZERİNDEKİ TORNAVİDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI.
Asayiş 28.09.2020, 17:07
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Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde bir kişinin üzerindeki tornavidadan uyuşturucu çıktı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, kasten yaralama olayına karışan E.B. isimli şüphelinin üst aramasını yaptı. Suçta kullandığı tespit edilen tornavidanın yapılan detaylı incelenmesinde arka kapağının içerisine gizlenmiş 3 gram bonzai ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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