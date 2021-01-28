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Tornavida ile kapıyı açarak marketi soydular
Gaziantep’te bir markete girerek hırsızlık yapan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 28.01.2021, 10:06
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Gaziantep’te bir markete girerek hırsızlık yapan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahintepe mahallesinde bulunan bir markete tornavida ile girip hırsızlık yapan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.