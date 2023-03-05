Torbalı’daki kadın cinayetindeki iki polis açığa alındı

Polislerin refakatinde çocuklarını görebilmek için boşandığı eşinin evine giden genç anne Aslı Angi’nin, burada eski eşi tarafından öldürülmesi üzerine refakatçi iki polis memuru açığa alındı.

İzmir Valiliği, dün İzmir’in Torbalı ilçesinde polis refakatine rağmen işlenen kadın cinayetine ilişkin sosyal medyadan açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Torbalı İlçesi Aytemiz Kavşağı’nda, 04.03.2023 günü saat 09.45 sıralarında yardım isteyen bir vatandaşımızın ihbarına istinaden polis ekibi adrese intikal etmiş ve A.B. ile yapılan görüşmede, eski eşinin, çocuklarını kendisine göstermediğini ve polisten yardım istediğini beyan etmiştir. A.B., polis ekibi tarafından refakate alınmış, çocuklarının bulunduğu ikamete geçilmiştir. O sırada evde bulunan A.B. ile eski eşinin anne ve babası arasında tartışma çıkmış, polis ekibi her iki tarafı sakinleştirmeye ve maktülü araca bindirmeye çalışırken, binanın yan tarafında saklandığı anlaşılan şüpheli M.A, A.B.’ye doğru koşmaya başlamış, polis memurlarının şüpheliyi durdurmaya yönelik hamlesine rağmen A.B.’yi bıçakla yaralamıştır. M.A. bedeni kuvvet ile beraber gaz sıkılmak suretiyle etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Olayda yaralanan A.B. Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayın şüphelisi M.A. 04.03.2023 günü çıkarıldığı adlî mercilerce tutuklanmıştır. Olaya müdahale eden ekipte görevli 2 polis memuru, soruşturmanın selameti açısından açığa alınarak haklarında adlî ve idarî tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.