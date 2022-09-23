Torbalı’da yatak fabrikasında yangın

İzmir Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Armis Yatak Fabrikası’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce mesafeden görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahale edilirken, alevlerin yanı başındaki Merinos Yatak depolarına da sıçradığı bildirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.