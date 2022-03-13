Torbacının pitbullarına polis el koydu

Adana’da polisin torbacılara yönelik yaptığı operasyonda evin etrafını yerleştirilen pitbullara polis el koydu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak 11 Mart’ta gündüz vakti operasyon için düğmeye bastı. Daha önceden belirlenen adreslere özel harekatın da desteğiyle eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi. Hedefteki adreslerden biri de Yılmaz K.’nin, merkez ilçe Seyhan’a bağlı Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evi oldu. Ekipler önce binanın bulunduğu bölgeyi kuşatma altına aldı; ardından da özel harekat eve baskın düzenledi. Yılmaz K. ile birlikte onun talimatıyla çatı katında aşağıya sepet sarkıtıp, uyuşturucu sattığı öne sürülen O.Y. (33) de gözaltına alındı.

Yılmaz K.’nin, oturduğu binanın karşısındaki metruk yapıya hem gözdağı vermek, hem de evine yaklaşan yabancıları korkutup uzaklaştırması için yerleştirdiği 2 ayrı pitbull cinsi köpeğine de Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerce el konuldu. Zanlılar köpeklerin kendilerine ait olduğunu kabul etmedi. Köpekleri sokakta bulduklarını, vatandaşlara zarar vermemesi için alıp metruk binaya bağladıklarını öne sürdü.