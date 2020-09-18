Torbacılara şafak operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyede
SAMSUN'DA NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN, ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN DE DESTEK VERDİĞİ 45 EKİP VE 203 POLİSİN KATILDIĞI TORBACILARA YÖNELİK DÜZENLENEN ŞAFAK VAKTİ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 14 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Samsun’da narkotik polisi tarafından, özel harekat polislerinin de desteğiyle 45 ekip ve 203 polisin katılımıyla torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 2 gün önce sabah il merkezinde ve Terme ilçesinde 45 ekip ve 203 polisin katılımı ile çok sayıda adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyon düzenledi. Torbacılara yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda, 2 kilo 9 gram bonzai, 63,65 gram esrar maddesi, 0,52 gram skunk maddesi, 7 adet sentetik ecza hap, 43,65 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde kullanmaya yarar 3 adet bong aparat, 2 adet tüfek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 990 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları oldukları ileri sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 14 kişi bu sabah Terme Adliyesine sevk edildi.
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