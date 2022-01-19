Torbacılara şafak operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) grup amirlikleri, ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişiyi belirleyen ekipler, özel harekat polislerin de desteğiyle şafak operasyonu düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.B., C.A., E.D., C.Ö., Ö.F.A. ve O.A. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ecstacy, metamfetamin, esrar, 5 tüfek, 26 fişek, 1 tabanca ile tabancaya ait fişekler ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.