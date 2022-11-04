Torbacılara gündüz vakti özel harekatla baskın: Operasyon havadan görüntülendi

Adana’da gündüz vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat desteğinde düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, merkez ilçelerde belirlenen 23 ayrı adrese gündüz vakti özel harekat polisinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron destekli operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde de özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Ekiplerin detaylı aramalarında, çeşitli yerlere gizlenmiş 9 paket halinde satışa hazır metamfetamin ve esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.