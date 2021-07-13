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Torbacılara 12 gözaltı

Malatya’da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda değişik uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 13.07.2021, 15:56
Torbacılara 12 gözaltı
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Malatya’da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda değişik uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik il merkezi ve Doğanşehir ilçesinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada, 123 gram Metamfetamin, 2 gram Kokain, 1,83 gram Sentetik Kannabinoid, 4 adet yeşil reçeteye tabi hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili 12 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
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