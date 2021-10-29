Torbacı tutuklandı

Adana’da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesinde bulunan Ahmet Cevdet Yağ Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hasan Hüseyin adlı şahsın sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis, zanlının satış yaptığı adrese baskın yaparak suçüstü yakaladı. Zanlının yapılan üst aramasında da 11 adet ‘fişek’ olarak tabir edilen satışa hazır paketler içinde tam 14 gram eroin çıktı. Gözaltına alınan Hüseyin, emniyetteki sorgusunda da “1 buçuk yıldan bu yana uyuşturucu kullanıyorum. Ben bir bağımlıyım, satıcı değilim. Üzerimden çıkan eroini de ben kullanıyorum” savunmasını yaptı. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.