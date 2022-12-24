Torbacı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Karataş Emniyet Amirliğince, 22 Aralık’ta ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonu yakalanan 8 zanlıdan 6’sı tutuklandı.

Adana’nın Karataş ilçesinde şafak vakti uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan bu operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise operasyonda 350 gram esrar, 57 uyuşturucu hap, 1,22 gram eroin, 6,33 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, ruhsatsız 4 av tüfeği ve bu silahlara ait 69 fişek ile hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 8 zanlıdan 6’sı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.