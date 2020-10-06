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Torba ile tavuk çalan hırsızlık zanlısı yakalandı
KAHRAMANMARAŞ’TA İŞ YERİNDEKİ KÜMESTEN TORBA İLE TAVUK ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Asayiş 06.10.2020, 14:16
Kahramanmaraş’ta bir iş yerindeki kümesten torba ile tavuk çalan şüpheli yakalandı.
Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki cam üretimi yapan bir iş yerindeki tavukların bulunduğu alana giren bir kişi, kümesteki 2 adet tavuğu torbaya koyarak çalıp kaçtı.
İhbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş polisi, yaptığı çalışma sonrası torba ile tavukları çalan şüpheli A.A.’yı ikamet ettiği evinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.
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