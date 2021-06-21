banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!

Toprak kaydı, 58 koyun telef oldu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde toprak kayması sonrası çöken toprağın altında kalan 58 koyun telef oldu.

Asayiş 21.06.2021, 17:43
Toprak kaydı, 58 koyun telef oldu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde toprak kayması sonrası çöken toprağın altında kalan 58 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde Serkan Varol’a ait olan 58 koyun toprak kayması sonrasında toprağın altında kaldı. Toprağın altında kalan 58 koyun telef oldu. Toprak kayması sonrasında telef olan 58 koyun gömüldü.
banner486
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
banner493