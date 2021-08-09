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Toprak altında kalan tır dorsesi paniğe neden oldu, ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı

Artvin’in Yusufeli ilçesi Sebzeciler köyü mevkiisinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir tır toprak altında kaldı.

Asayiş 09.08.2021, 19:45
Toprak altında kalan tır dorsesi paniğe neden oldu, ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı

Artvin’in Yusufeli ilçesi Sebzeciler köyü mevkiisinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir tır toprak altında kaldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesine akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası iki farklı bölgede heyelan meydana geldi. Sebzeciler köyü mevkiinde meydana heyelanda bir tırın dorsesi toprak altında kaldı. Sürücüsünün tespit edilemediği tırın toprak altında çıkartılması için ekipler seferber oldu. İş makineleri bölgeye sevk etildi. Ekipler sürücünün araç içinde olup olmadığı konusunda çalışmasını sürdürürken, heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapatıldı.
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