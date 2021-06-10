Toprak altında kalan köpeği elleri ile kazarak kurtardılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşaat çukurunda girdiği boşlukta sıkışarak toprak altında kalan yavru köpek, elleriyle toprağı kazan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan yavru köpek, çevrede gezinirken bir inşaat çukuru içindeki boşluğa girdi. Girdiği boşlukta sıkışarak toprak altında kalan yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar ise 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Beton kırıcı, kazma kurtarma alanı açan ekipler, zarar vermek için elleri ile toprağı kazarak yaklaşık 1 saatte yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Köpeğin kurtarılma anlarını izleyen vatandaşlar ise itfaiye ekiplerini alkışlayarak tebrik etti. Yapılan incelemede sağlık problemi olmadığı belirlenen köpek ise doğaya salındı.