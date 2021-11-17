Toprağa gömülü uyuşturucu, polisin dikkatinden kaçmadı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Arama yapılan adreste toprağa gömülü halde gizlenen satışa hazır uyuşturucu maddesi ise polisin dikkatinden kaçmadı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 775,49 gram esrar maddesi, 5 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeyi toprağa gömmüşler

Öte yandan adreste yapılan aramada toprağa gömülü pet su şişesi içerisine poşetle gizlenmiş satışa hazır esrar maddesi, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Operasyonda olayla ilgili A.G. ve T.G. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.