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Toprağa gömülü cesedin ardından cinayet çıktı
ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNDE ÖNCEKİ GÜN BULUNAN TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİN ARDINDAN CİNAYET ÇIKTI. OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI.
Asayiş 21.08.2020, 10:02
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Erzincan’ın Tercan ilçesinde önceki gün bulunan toprağa gömülü cesedin ardından cinayet çıktı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Tercan’da 9 gündür kayıp olarak aranan ve önceki gün toprağa gömülü halde cesedi bulunan Abdullah Yalman (62) olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan savcılığın talimatıyla 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Tercan’da çaycılık yapan F.D., cinayet suçunu itiraf etti. İlçede çaycılık yapan F.D’nin annesiyle ilgili olumsuz sözler kullandığı için Yalman’ı tüfekle vurup öldürdükten sonra gömdüğünü söylediği belirtildi. F.D’nin olayda kullandığı av tüfeği de evinde yapılan aramada ele geçirildi. Diğer 3 kişi serbest bırakılırken, F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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