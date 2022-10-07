Toplumda, "Amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan emekli askerlerin yargılandığı davada savcı, 91 sanık için beraat, içerisinde Ergün Mengi, Atilla Kezek, Türker Ertürk ve Ramazan Cem Gürdeniz’in bulunduğu toplam 12 sanık için de ceza istedi.