Toplum Polisi, dolandırıcılara dikkat çekmek için klip çekti

Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Vatansever, dolandırıcılık olaylarına vurgu yapmak için klip çekti. Geçen sene polis aracından "evde kal" şarkısını söyleyerek korona virüse dikkat çeken Vatansever söylediği şarkılarla kısa sürede sosyal medyada ilgi uyandırdı.

İbrahim Vatansever; Yalova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü’nde görev yapıyor. Vatansever, pandeminin ilk günlerinde 10 Nisan Polis Haftasında "evde kal" şarkısını ekip otomobilinden söyleyerek herkesi uyarmış ve moral vermişti.

İşini aşkla yapan polis memuru Vatansever siber saldırılar ve dolandırıcılar ile ilgili bir şarkı söyledi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İbrahim Vatansever, Müslüm Gürses’in "gitme" şarkısını siber saldırılar için yasak sitelere girme şeklinde uyarladı. Vatansever telefonla dolandırıcılara karşı ise Hakan Altun’un telefon şarkısını uyarlayıp "polisim savcıyım, diyenlere para yatırıyorsun, yatırma" diye ikazda bulundu.

O görüntüler sosyal medyada en çok izlenen görüntüler arasında yer aldı.

Vatansever yaptığı kliplerle 10 Nisan Polis Bayramı’nı da kutladı