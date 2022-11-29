Toplu taşıma araçlarında jandarmadan sivil kıyafetli denetim

Mersin’de toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen sivil kıyafetli jandarma personeli, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve kırmızı ışık ihlali konularında denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Jandarması tarafından yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Sivil kıyafetli trafik jandarması, yolcu olarak bindiği araçlarda sürücüleri emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve kırmızı ışık ihlali konularında denetledi. Sivil kıyafet ile bir müddet toplu taşıma aracında yolculuk eden trafik jandarması, uygulama noktasında durdurulan araç içerisindeki sürücü ve yolculara kendini tanıtarak, araçta olma sebebinin sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemek olduğunu söyledi.

Trafik Jandarması tarafından gerçekleştirilen uygulamada şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 12 otobüs ve 32 minibüs denetlendi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 9 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik Jandarması, sürücülere bu tür denetimlerin devam edeceğini belirterek trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.