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Toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Araçları durduran ekipler, vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.
Asayiş 14.12.2020, 09:53
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Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Araçları durduran ekipler, vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde birçok noktada denetim yaptı. Ekipler, otobüs, minibüs ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Dolmabahçe’de oluşturulan denetim noktasında resmi ekipler sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.Denetimlerin aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi.
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