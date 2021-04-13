"Top arabama çarptı" kavgasında kan aktı: Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta sokakta çocukların oyun oynadığı topun park halindeki bir otomobile çarpması sonucu iki aile arasında kavga çıktı. Baltaların, sopaları kullanıldığı kavgaya mahallelilerin de dahil olmasıyla ortalık savaş alanına dönerken, olayda 1’i ağır 5 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 16.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi 2679. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda oyun oynayan çocuklardan birinin topu, park halindeki otomobile çarptı. Otomobiline top gelince çılgına dönen kişi, sokaktaki çocuklara bağırıp, topu arabaya atan çocuğu darp etti. Çocuğun babasının olayı görmesi üzerine iki aile arasında kavga çıktı. İki aile birbirine taş, sopa, saksı, balta ile saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

“Arabaya top değdi diye bu yapılamaz”

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışanları ayırırken, 3 kişi gözaltına alındı. Kavgada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya taraf olan ailelerden biri, ”Çocuklar mahallede top oynarken birinin attığı top arabaya çarpıyor. Arabanın sahibi aşağıya inip çocuklara küfür edip birini tokat atıyor. Çocuğun ailesi de çıkan kavgada baltalı, sopalı bize saldırıyor. Bir top arabaya değdi diye bu kadar yapılamaz” diye konuştu.